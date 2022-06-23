旺角分區大綱圖明審議　彌敦道旁商業地積比擬放寬至15倍

市建局早前就油麻地和旺角地區大型規劃研究（下稱油旺研究）提出多項發展建議，並由政府啟動相關的法定規劃程序。城規會明日（24日）將審議規劃署建議的《旺角分區計劃大綱核准圖》修訂，涉及放寬彌敦道兩旁多個商業及住宅地帶發展限制，以及建築物高度。

放寬區內住宅、商業地高度限制30米

上述修訂範圍涵蓋界限街與登打士街之間的大部分旺角和大角咀範圍，當中彌敦道兩旁為主要商業地帶，其商業用地地積比率由12倍提高至15倍，增幅多達25%，並放寬建築物高度限制由110米至130米，提升至140米至160米。

彌敦道兩旁商業高限140米至160米

至於其他較遠離彌敦道兩旁的位置為住宅地帶，相關「住宅（甲類）」、「住宅（甲類）3」、「住宅（戊類）」用地的地積比，由最高7.5倍增加至8.5倍，高度限制亦會增至115米。

油旺研究涉3300幢樓宇 佔地212公頃

翻查資料，市建局於2017年啟動油麻地及旺角地區研究（油旺研究），為研究範圍制訂以地區為本的市區更新藍圖，及研究有助落實方案的規劃機制。

相關研究涵蓋油麻地及旺角（油旺）地區， 面積212公頃，涉及超過3,300幢樓宇。研究透過以地區為本的市區更新方法，主要目標是為重整和重塑舊區制定發展藍圖，以提高土地使用效益，增加重建潛力。