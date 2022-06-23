利豐馮國經家族長沙灣香港紗廠　重建百萬呎工廈　規劃署不反對

市區工廈陸續轉型。利豐馮國經家族旗下Fung Properties（HKS） Limited，去年就長沙灣道香港紗廠工業大廈第一期及第二期，向城規會申請重建兩幢樓高33層商廈，或一幢樓高28層的新式工廈，重建後總樓面超過100萬平方呎。

上述重建商廈方案早前已經批出，而有關重建為活化工廈的申請，將於本周五（24日）由城規會審理，規劃署對於活化工廈方案表示不反對，相關方案料可城規會「開綠燈」。

香港紗廠工業大廈第一期及第二期整個地盤面積約7.48萬平方呎，擬以地積比率14.4倍作重建，涉及總樓面約107.66萬平方呎。

宜必思香港中上環酒店 規劃署不反對

至於宜必思香港中上環酒店（ibis），在今年2月份向城規會申建改劃為單幢住宅項目，提供284伙，當中料包括面積細小的納米單位。規劃署對該宗申也表示不反對，同樣預計可城規會「開綠燈」通過。

宜必思香港中上環酒店位於上環德輔道西28號，地盤佔地約1.46萬平方呎，計劃重建為一幢設有2層地庫、樓高40層高的分層住宅，總樓面約13.39萬平方呎，當中住宅樓面約12.72萬平方呎，