錦綉花園發展商第三代接棒　吳天偉轉型開拓市區民生商廈

早於70至90年代發展全港規模最大洋房屋苑—元朗錦綉花園的老牌發展商俊業集團，作風一向低調。六年前由第三代接班人吳天偉接手，一改發展方向，率先翻新錦綉花園商場，過去兩年再先後買入長沙灣、旺角兩幢舊式商廈，並投資3.5億元全面翻新為新式民生商廈。吳天偉接受《香港01》訪問表示，疫情下，內地及國際投資者在港活躍程度大減，現在是投資物業的好時機。

俊業集團為傳統老牌發展商，集團創辦人黃振輝、亦即吳天偉的外祖父，為一名建築師及商人，早年於加拿大從事地產生意，70年代回流香港發展房地產，當時把海外的低密度建築風格引入香港，打造全港最具規模的洋房屋苑元朗錦綉花園，以及大埔康樂園。不過家族第二代成員對房地產業務未感興趣，集團及後轉向低調。

俊業集團執行董事吳天偉接受《香港01》訪問表示，他先後在美國完成學士及碩士學位後，2009年畢業回港，於房地產、大型銀行及私募基金等工作，累積經驗後，至2016年始接手外祖父黃振輝創立的俊業集團，並以管理物業為主。

保留並翻新錦綉花園商場收租

錦綉花園及康樂園為集團早年的代表作。吳天偉指，錦綉花園前身為魚塘，由外公黃振輝收購並建立，屋苑初期交通不便，但目前周邊基建已經完善，預計未來會受惠港鐵北環線發展。錦綉花園單位早年已經全數沽清，現俊業僅保留商場部分收租。

他又指，自2016年接手集團業務後，首項「任務」便是為錦綉花園商場進行升級及優化工程，商場佔地10萬平方呎，目前有超市、連鎖餐廳、幼稚園等租戶，主攻街坊生意。他指疫情期間商場仍有雙位數的租金升幅。

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康樂園「堡壘屋」3億沽 曾由家族成員居住

至於大埔康樂園亦為俊業集團的得意之作，吳天偉表示，屋苑大部分單位早年沽出，由家族持有的最後一伙、即近萬呎「堡壘屋」，亦於今年5月以約3億元沽出，呎價較屋苑一般洋房呎價高出六至七成。

資料顯示，該大屋佔地面積約36,000平方呎，設花園、泳池及私家車庫。物業已批樓面面積約10,430平方呎，實用面積約9,280平方呎，以實用面積計，成交呎價約3.2萬元。吳天偉表示，該幢「堡壘屋」洋房曾由家族成員居住，個人過去也曾在該洋房生活過。

重建不符環保原則 傾向翻新舊廈

本港不少發展商或財團，傾向把手持的市區舊商廈或住宅重建，吳天偉不傾向此做法，認為拆卸市區舊樓不符合環保原則，而且部分地盤細小，若未能合併周邊地盤重建並不划算，他認為直接翻新舊式物業為更快捷的投資方法。他又認為，舊區商廈及工廈面對嚴重老化問題，加上部分物業業權分散、難以管理，故希望透過收購、翻新為舊樓增值、提升資產質素。

吳天偉續指，目前集團正部署把兩幢新收購的市區舊式商廈，轉型翻新作新式民生商廈，包括2020年9月以1.4億元買入的長沙灣金星商業大廈，現已接近完成翻新，並已改名為「TO THE GROUND」，為「TO」系列的首個項目，預計2022年8月至10月分兩階段入伙。項目提供樓面約2.5萬平方呎，每層面積約1,800至2,300平方呎，將作出租，地下至一樓意向呎租46元，月租約18萬元；2樓至4樓全層意向呎租25元，每層月租約6萬元，傾向由食肆或健身行業租用。至於較高層樓面暫未推出招租。

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未來續物色5億至10億商用物業

至於另一個項目為旺角塘尾道25號周勝記商業大廈全幢商廈，該廈於2021年10月由俊業集團以1.5億元買入，同樣會翻新作為民生商廈，預計2023年6月入伙。吳天偉表示，上述兩個項目的總投資額高達3.5億元，將作中長線持有，冀回報有4厘。

新冠疫情下，內地及國際投資者在港活躍程度大減，吳天偉認為現在是入市的好時機。他指，集團未來會繼續物色市區舊樓物業，如土瓜灣、紅磡、灣仔及港島西一帶、價值5億至10億元的單幢商廈或商場，同時也會留意市區重建項目，希望未來再增加「TO」系列項目。