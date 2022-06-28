上半年樓價挫2.8%　中原陳永傑：經濟緩步復甦、料下半年回升5%

上半年樓市走勢偏軟，大型代理行樓價指數年內累跌2.8%，更較歷史高位下跌6.3%。不過中原預計，經濟正緩步復甦，物業依然為儲存財富的主要工具，料下半年樓價可錄5%至7%升幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑今表示，今年上半年受疫情第五波嚴重打擊，經濟以致樓市活動幾近停頓，再加上美國加息的雙重打擊，香港私人住宅市場成交量創近年新低。2022年上半年整體私人住宅成交量錄23,250宗，成交金額2,340億元，分別創了2018年及2020年下半年新低，較2021年下半年下跌26%及28%。

其中，一手市場於疫情影響下，首季近乎未有全新一手項目推出應市，令2022年上半一手私人住宅登記僅維持4,750宗，創2013年上半年，一手新例推出後的九年新低。2022年上半年二手成交錄18,500宗，創2019年下半年後新低，值得留意的是，在「財爺PLAN」的帶動下，1,000萬元至2,000萬元的成交比例達17.8%，屬歷史新高。

中原陳永傑認為，物業依然為儲存財富的主要工具。（資料圖片）

物業仍是港人儲存財富主要工具

樓價方面，中原城市領先指數CCL最新報179.32點，年內下跌2.8%，較去年歷史高位下跌6.3%。陳永傑指，二手樓價於去年下半年開始，受內地調控所影響，呈下滑趨勢，今年上半年，再受第五波疫情、俄烏戰爭、內房爆煲、美國加息等不利消息影響，令香港樓價持續向下，惟波幅相對穩定。CCL今年最低位報177.34，較年初下跌不足5%，相對港股恒指於3月份錄得18,415點的低位，與年初比較下調逾20%，物業市場相對穩定，相信仍是港人儲存財富的主要工具。

他又指出，於過去兩年，新冠疫情引發的通脹下，全球各主要城市樓價普遍錄得雙位數升幅，加拿大及悉尼，樓價升逾20%，美國樓價於兩年內更升36%，只有香港樓價於過去兩年錄得單位數升幅2%。他預計，新一任特首帶領新班子，相信會為政經帶來新局面，各界均期望新班子上任後，可重新檢視防疫政策，盡快通關，若香港成功通關，料可加快香港經濟復甦，失業率改善，亦利好樓市。

料下半年新盤開價克制

上半年被疫情拖慢了的一手銷售，於4月疫情穩定時，已加快推售進度，追回第一季失地。下半年預計有逾2萬個一手單位待售，陳永傑相信發展商為求銷售，開價將轉趨克制，預測下半年一手成交量可達10,000伙，一手銷情將帶動整體樓市氣氛，加上「財爺PLAN」令換樓鏈啟動，下半年二手成交將較上半年升27%，達24,000宗。

樓價方面，下半年雖仍存在不穩定因素，但經濟正緩步復甦，於外圍不穩定環境下，物業相信仍是作為儲存財富的主要工具，料下半年樓價可錄5%至7%升幅，再創歷史高位，CCL將可再度超越190點。