恒地逾5600萬沽南昌一號基座舖位　年內三度沽貨套現逾3億

大型發展商連環沽售非核心區物業。恒地（0012）新近以5,647萬元沽出深水埗半新盤南昌一號一個基座舖位，恒地今年至少三度沽售非核心區物業，套現超過3.18億元。

上述最新成交為深水埗半新盤南昌一號一樓2號舖位，連地下大堂、一樓、二樓平台，於本月24日以5,647萬元沽出。舖位面積超過5,000平方呎，現由教育機構租用，租約期至2023年7月底。新買家為秦氏投資發展有限公司。

翻查資料，南昌一號基座舖位，數年前開始拆售，其中地下6號及7號舖於2019年11月以合共3,116.4萬元賣出，兩舖面積共約1,500平方呎，成交呎價逾2萬元。

南昌一號為恒地發展的單幢樓盤，2019年4月入伙。（網上圖片）

南昌一號位於南昌街1至3號，為恒地發展的單幢住宅，於2019年4月入伙。上述舖位業主為新鵬發展有限公司，公司董事包括馮李煥瓊、郭炳濠、李家誠及李鏡禹，四人均屬恒基相關人士。

去年2.25億沽鴨脷洲一籃子舖位

恒地近月不少沽貨舉動，如今年5月份以5,180萬元沽出柴灣東貿廣場一籃子車位，平均每個車位成交價117萬元；今年3月又以2.1億元沽出佐敦半新盤本木的基座商場，總樓面超過1萬平方呎。

去年9月份，恒地則以約2.25億元沽出鴨脷洲大街68號倚南基座11個商舖，舖位面積共約5,228平方呎，呎價約4.3萬元。