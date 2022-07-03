港島區指標商廈5月空置率9.76%　兩區稍見改善

會展站效應對灣仔區寫字樓略有幫助，灣仔區甲級商廈空置率見改善。5月份港島整體指標商廈空置率錄得9.76%，按月遞增。但灣仔區空置率逆市回落，5月份錄得12.28%，較4月份大為改善。

據中原（工商舖）統計，5月份港島區整體指標商廈空置率錄得約9.76%，按月增多0.19個百分點。五大核心商業區中，金鐘及灣仔空置情況有所改善，金鐘區5月份錄8.41%，按月輕微回落0.07個百分點；灣仔區則由4月約12.60%，遞減至最新約12.28%，下跌0.32個百分點。

至於其餘三大區中環、上環及銅鑼灣空置率均呈上升，其中中環區由4月約8.19%，上升0.45個百分點至最新約8.64%；上環區5月份指標商廈空置率為10.17%，按月升幅約1.03個百分點；銅鑼灣亦上升至約8.09%，較上月遞增0.75個百分點。

灣仔、金鐘商廈租務查詢增

中原（工商舖）寫字樓部區域營業董事蔡德寶表示，自會展站開通後，加上區內兩幢全新商廈NOVOJAFFE、333 HENNESSY已開售，兩幢商廈先後錄得成交，帶動灣仔北指標商廈的租務情況。

蔡氏補充，隨著會展站效應，近日灣仔及金鐘區一帶商廈租務查詢有增多。同時，區內個別商廈業主招租多時，現時的議價空間較之前高。他預期，港島區商廈空置情況仍需待一段時間消化，但灣仔及金鐘區商廈料會繼續跑贏大市，空置率持續改善。