銅鑼灣舖位空置率5.5%　按年大幅回落　代理：業主接受現實

據中原（工商舖）資料，5月份核心區商舖空置率整體走勢平穩，多個地區舖位空置率呈升勢，但僅屬輕微。當中表現最佳為銅鑼灣區，5月份商舖空置率為5.46%，按月微升0.06個百分點，對比2021年同期則大幅改善4.94個百分點。

灣仔舖位空置率仍逾14%

中環及灣仔區商舖空置率同樣遞升，中環由4月份約13.60%，略微上升至5月的約13.66%，較去年5月份顯著回落7.04個百分點；而灣仔區最新數字為14.04%，按月上升0.03個百分點，按年對比差距1.03個百分點，變化不大。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，銅鑼灣租金於過去兩年間大幅下跌，成為不少零售及餐飲品牌進駐首選。昔日名店雲集的一線地段羅素街，疫情下出現新現象，過去十多年來罕見錄得餐飲業承租地舖個案，反映業主接受現實及適應新經營及消費模式，預料該地段一帶的租客類別將故趨多元化。

各區舖位空置情況。（中原工商舖）

羅素街地舖租金在疫情下大幅回落，因而獲得餐飲業及民生店承租，吉舖量減少。

尖沙咀舖位空置率10.47%

至於九龍區方面，旺角走勢較尖沙咀表現為佳，5月份旺角商舖空置率錄得約8.8%，較4月稍微回落0.05個百分點。至於尖沙咀區空置率則由4月份約10.47%，微升0.07個百分點至最新約10.54%。

旺角區空置率見改善，主要因區內地舖面積選擇多，適合不同零售及餐飲行業，加上舖租較尖沙咀相宜，易吸引小本經營或初創行業落戶，令空置率回落。

黃偉基認為，消費券派發及社交距離措施放寬後，利好餐飲及零售行業，5月份核心區舖位空置情況窄幅上落。而臨近傳統消費旺季的暑假檔期，以及第二期消費券將於8月初派發，他預料可刺激市面消費及餐飲氣氛，料舖位空置率將會逐步回落，租金走勢則待商舖吸納情況理想，才會有所提升。