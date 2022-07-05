經絡：料年內P按加25點子　銀行結餘年底前或跌穿千億

市場醞釀加息，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美聯儲近月終啟動加息周期，雖然香港仍未跟隨調升最優惠利率（P），但預計今年內P按將會增加25點子，而年底前銀行結餘有機會跌至千億元以下。

經絡按揭轉介曹德明指，今年3月美聯儲啟動加息周期，是自2018年12月、即逾三年後再度加息，截至6月已連續3次加息，聯邦基金利率增至介乎1.5厘至1.75厘。而香港一個月銀行同業拆息（HIBOR）於6月份升勢凌厲，一個月HIBOR 曾升破0.9厘，令H按實際按息升至2.2厘，創逾兩年新高。

香港利率正常化 「超低息」轉為「低息」

曹德明表示，銀行為避免H按實際息率因拆息上升而長期高於封頂位，上月已有中小型銀行上調H按的鎖息上限，而銀行參考的3個月HIBOR指標亦升至1.75厘高位。香港按揭證券有限公司於今年五度上調定息按揭的年利率，幅度亦愈增愈大。

曹德明認為，調升按息可預視為銀行加P的前奏，料部份銀行或於加P前提升H按封頂位。而年內P有可能調升，估計幅度可達0.25厘，使香港利率步向「正常化」，由「超低息環境」轉為「低息環境」。

此外，美加息及收水持續，資金持續外流下，曹德明估計，下月銀行結餘將有機會跌破2,000億元，而年底前更有機會跌至千億元以下。他預料，未來拆息將反覆向上，第三季一個月HIBOR有機會挑戰1.8厘水平，即超過H按2.5厘的封頂水平，增加銀行調升P按（最優惠利率）的壓力。

經絡曹德明估計，銀行結餘年底前有機會跌至千億元以下。

「波叔Plan」料帶動按揭三高現象

樓市方面，曹德明表示，今年2月財政預算案宣布放寬按揭保險計劃的樓價上限，又稱為「波叔Plan」，料政策將帶動按揭呈「三高」現象—「高平均貸款額」、「高還款年期」及「高按揭比率」。

據金管局最新住宅按揭統計，5月份的按揭比率為60.7%，創逾十一年半（141個月）新高；平均還款年期為27.83年（334個月），創有紀錄以來新高；平均按揭貸款金額則為514萬元，創有紀錄以來新高。