涉詐騙被起訴　前政協李謀任4單位淪銀主盤　以逾億放售｜多圖

有重磅投資者名下多項物業淪為銀主盤放售。去年8月份被控詐騙銀行的成衣製造公司茂榮實業董事李謀任，旗下公司或相關人士持有的紅磡海逸豪園一籃子單位，近月淪銀主盤推出市場放售，叫價合共近1.15億元，其中一伙早前已售出。

任製衣公司董事、曾被形容為「炒舖王」

據區內代理消息，上述一籃子銀主盤涉及4個單位，其中海逸豪園17座低層C及D室，實用面積1,100及1,113平方呎，合共2,213平方呎，原為兩伙三房單位，但已打通成為相連戶，現叫價5,200萬元，同時連兩個車位放售，叫價共600萬元。單位由茂盈置業有限公司持有，公司董事為李謀任。

另外，由李謀任相關人士持有的海逸豪園高層A及B室，實用面積分別為1,113及1,100平方呎，亦淪為銀主盤，兩單位叫價2,838萬及2,858萬元。當中B室已在4月份被銀主以2,508萬元沽出。

↓↓海逸豪園17座低層C及D室相連戶↓↓

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據資料，上述17座低層C室、Ｄ室，於2001年分別以884.6萬及795.4萬元購入，合共約1,680萬元；至於高層A及B室則曾作內部轉讓。

原業主李謀任去年被廉署落案起訴

李謀任為成衣製造公司茂榮實業董事，去年8月被廉政公署落案起訴，涉嫌以虛假業務交易，詐騙中國銀行（香港）向其供應商發放總值逾550萬美元的信用證，以及清洗有關犯罪得益。

資料顯示，李謀任曾任廣東河源市政協委員，於1992年創立茂榮，在內地多個省市設製衣廠，近年主力開發內地品牌，茂榮集團被視為東莞龍頭企業之一，每年針織成衣生產量超過千萬件，主要客戶曾有H&M、Levi's、Zara等。曾有傳媒形容他為「炒舖王」之一，並指其在香港樓市投放以億元計資金。