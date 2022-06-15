福臨門徐氏家族灣仔地舖　多次加按借財仔　終淪銀主盤被賣走

由「富豪飯堂」福臨門酒家的徐氏家族持有的灣仔駱克道地舖，早前淪為銀主盤，舖位近日透過拍賣場推出放售，開價6,900萬元，終搶高至約8,200萬元易手。舖位近年多次被抵押加按借財仔，其中兩筆貸款涉共3,000萬元。

近年至少七度借財仔

市場消息透露，上述舖位為駱克道275號金樂大廈地下及閣樓，建築面積約1,500平方呎，附設閣樓500平方呎。舖位現由雲石店以每月約19萬元租用，租約期至2023年5月，新買家預計享有租金回報2.78厘。

翻查資料，舖位原業主為COQUEEN COMPANY LIMITED，公司董事均為灣仔福臨門酒家成員，如第二代成員「五哥」徐沛鈞、其母親徐陳愛蓮、第三代掌舵人徐德強及第三代掌舵人總監徐淑華。徐氏家族透過上述公司於1988年以500萬元買入舖位，現舖位帳面升值約7,700萬元或15.4倍。

然而，舖位近年多次被抵押貸款，如2019年5月至2020年11月至少七度抵押借財仔，其中2019年3月及2020年9月，分別向兩家財務公司貸款1,200萬及1,800萬元。此外，舖位亦有另外兩筆加按，貸款金額最高達1,200萬及7,000萬元，惟未知實際貸款金額。

家族資產近年先後淪銀主盤

事實上，灣仔福臨門酒家徐氏家族近年多次被賣出旗下資產，如去年10月份，中半山嘉富麗苑1座中層A室被銀主收樓及以約1.03億元沽出。單位實用面積2,348平方呎，四房間隔，呎價約43,867元。

而原由「五哥」徐沛鈞等持有的尖沙咀金巴利道巨舖（福臨門九龍酒家舖位）及羅素街59至61麗園大廈低層C室，分別在去年10月及11月以1.8億及1,018萬元易手。不過舖位及舊樓物業原來一早已改由金利豐金融（1031）行政總裁兼執行董事李月華等人持有。