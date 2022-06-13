銀主推荃灣協和廣場連車位招標　估值15億　原由太平協和持有

原由太平協和集團持有、位於荃灣街市段川龍街88號的協和廣場連一籃子車位，淪為銀主物業，現推出招標，市場估值約15億元，截標日期為7月29日。撇除九龍灣高銀金融國際中心，料此為近年第二大額銀主放盤物業。

世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷表示，協和廣場及上蓋屋苑「海天豪苑」由發展商太平協和發展，於2002年落成。上蓋住宅物業早年已悉數售出，商場部分一直由發展商持有作長線收租，並於2018年完成翻新提升工程。

招標不包括向外街地舖

物業現狀為五層高之購物商場，建築面積合共約163,538平方呎，標準樓底約4.65米至4.9米，最高部份達約15米，商場3樓設約11,266平方呎休憩空間平台。除地舖外，商場樓上部分已交吉一段長時間。

據了解，商場地下舖位之中，15個商場內舖由發展商持有，為是次招標的一部分，料涉及約1.38萬平方呎。至於向外街的地舖則不包括在是次招標內，該批街舖早年已賣散。

扣除車位後商場估值13億 每呎8060元

協和廣場位處荃灣街市段，三面單邊，毗鄰大屋街、川龍街及新村街，屬當區居民購買日常用品的熱點，商場的兩個出口亦接駁荃灣一線街道沙咀道及荃新天地1期。

甄浚岷表示，是次招標連同91個車位出售，該批車位每個市值約200萬元，總值約1.82億元。若扣除車位價值，招標商場的估值約13億元，呎價約8,060元。甄浚岷補充，區內最新成交可參考樂悠居基座商場連135個車位，早前以6.5億元轉手，呎價約13,561元；協和廣場地下11號舖，亦於今年4月以呎價約10.2萬元賣出。

商場三個月內三度抵押貸款

翻查資料，上述物業近年多次被抵押貸款，如在2021年11月向WOOCO SECRETARIAL SERVICES LIMITED加按，而2022年1月及2月則向AP DIAMOND LIMITED及正景發展有限公司承做二按及三按，惟貸款金額不詳。

協和廣場商場部分一直由發展商持有作長線收租，並於2018年完成翻新提升工程。（世邦魏理仕提供）

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太平協和集團主席汪世忠，同時亦是中國地產（1838）主席。中國地產去年曾涉債務問題。而原由太平協和持有的鰂魚涌海裕街地段臨海地皮，今年4月份亦遭接管人委託推出招標，截標日期為今年7月7日。該幅臨海地皮預計每呎樓面地價約1萬至1.5萬元，即估值高達約40億至60億元。