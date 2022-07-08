平價酒店42萬租彌敦道全幢　較反修例前租金大跌60%

疫情下酒店旅遊業遇寒冬，但仍有廉價住宿品牌趁租金大跌下擴充，租用核心區酒店物業罕，惟租金大跌逾六成。由麻將館大王石鑑輝家族持有的尖沙咀彌敦道182號全幢酒店，在6月份獲主打廉價住宿的酒店集團租用，簽下三年租約，首年租金僅約42萬元，較舊租戶鄧成波家族旗下的酒店，大幅跌租63%。

上述個案為尖沙咀彌敦道182號全幢酒店，鄰近尖沙咀警署，全幢樓高13層，地下至1樓為舖位，樓上2樓至13樓為酒店，總樓面約2.2萬平方呎。該幢酒店在6月9日簽下新租約，新租戶為KOALABEDS LIMITED，為一家主打廉價住宿的酒店集團。資料顯示，租約為期三年，首年每月租金42萬元，及後第二年、第三年月租上升至53萬元，租約期至2025年6月中。

翻查資料，KOALABEDS於2018年在香港成立，並設立總部，提供以科技為基礎的廉價住宿管理。據悉，目前KOALABEDS旗下品牌設有15個營運點，提供逾500個房間，包括位於泰國、菲律賓。

曾由鄧成波家族旗下酒店租用 月租115萬

該酒店早前由鄧成波家族旗下永泰成有限公司租用，並由旗下陞域集團營運簡悅酒店，於2019年1月簽訂5年租約，月租115萬元，租約期原本至2024年1月底。不過近年鄧成波家族屢現負面消息，並拖欠上述酒店的租金，直至2020年8月被石鑑輝家族入稟追討，租金連利息合計涉及逾1,200萬元。