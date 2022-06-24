銅鑼灣皇冠假日酒店營業13年　業主向城規會申重建商廈

疫情下旅遊業持續萎縮，部分大業主擬改劃核心區酒店物業，重建作商廈。由爪哇控股（0251）持有的香港銅鑼灣皇冠假日酒店，新近再向城規會申請拆卸重建為一幢商廈。該幢酒店於2009年落成，並交由酒店集團營運，至今僅營業約13年。

據城規會資料，位於禮頓道8號的香港銅鑼灣皇冠假日酒店，地盤面積約10,725平方呎，擬以地積比率約15倍發展，重建為一幢樓高28層、設3層地庫的商廈，提供約160,878平方呎。重建後大部分樓面為寫字樓，位於6樓至23樓，而零售部分則位於地下至5樓，地下3層地庫則為停車場，提供76個車位。

2017年已獲批重建 新方案輕微調整

申請人Concord Way Limited指出，上述項目在2017年12月已獲批准重建商廈，是次新修訂方案與舊方案相若，主要調整為在禮頓道提供了一個後退區，以及在覆蓋範圍上作出改變。

申請人認為，申請地點位置交通方便，非常適合用作商業用途，及與周邊土地用途產生協同效應並帶來整體利益，而且不會改變現時當區混合用途的特性。又指項目不會造成不協調和安全問題，擬議的零售樓面可與現時銅鑼灣旅遊購物熱點互相補充。