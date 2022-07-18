內地生租樓潮重臨　沙田細戶租金搶貴兩成　7名男生夾租名城三房

踏入暑假檔期，本地租賃市場轉活，陸續有準備來港升學的內地學生「遙距」租樓，刺激7月租賃交投量、價俱升。部份如沙田、大埔區屋苑的租金，較今年初搶高了逾兩成，即使是二、三線屋苑、不足300平方呎的單位，呎租也由年初的30餘元搶高至逾50元。而且市場不乏6至7人大夥合租個案。

沙田區租賃按月急增一倍 名城搶手

去年受疫情及封關影響，內地學生來港租樓情況不如以往熾熱，但今年有「回暖」跡象。美聯物業首席助理聯席董事陳國良指，7月份一向是內地生來港租樓的高峰期，單以沙田市中心一帶計，今年7月上半月已累錄逾50宗租賃成交，按月升逾一倍。另一熱門屋苑大圍名城7月迄今暫錄約20宗租賃成交，「一日一宗」，內地生佔比逾一成，主要由於屋苑主打三、四房大單位，適合家庭或學生合租。

名城主打三、四房大單位，適合家庭或國內學生合租。（資料圖片）

遙距租樓 未抵港先繳一個月「空租」

一如以往，內地學生為方便上學，主攻沙田、大埔及至北區租盤，也有部分會流至啟德、紅磡等地區。由於現時來港仍需要隔離7至14日，故近期的內地生多靠視像「睇相、睇片」遙距租樓，及依靠在港朋友代為簽約。

中原地產分行副區域營業董事馮澤源指，一般來港讀書的內地生，8月份才需要親身辦理入學手續，他們家境相對富裕，普遍也願意多付一個月「空租」及額外支付隔離所需費用，即由7月中或7月底開始起租，以確保抵港隔離完成後即有住宿地方。

偉華中心細單位 租金半年搶高四成

馮澤源又指，今年內地大學生來港租樓仍以沙田、大埔區最活躍，區內租金被搶貴逾兩成。他指，如沙田偉華中心兩房戶，實用面積297至358平方呎，現時一般叫租已升至約1.35萬至1.4萬元，較今年初約1.1萬元水平高出逾兩成。

日前，有兩名內地學生以約1.53萬元承租偉華中心兩房戶，並預付一年租金，單位面積297平方呎，呎租高達51.5元，較年初時每月多付4,300元或四成，代理形容此為較極端例子。

六、七人合租 代理：個別業主限制合租人數

除了租賃交投價、量俱增，內地生的夾租人數也愈來愈多。觀乎以往多2至4人合租單位，但近期市場不乏6至7人的合租個案，如早前有7名準城市大學的內地男學生，合租名城一伙面積842平方呎的三房套房單位，月租3萬元，呎租35.6元，租金比去年稍高500元。

另日前有6名內地生合租名城四房，並預繳一年租金、即約36.2萬元。美聯物業張銘政指，該大圍名城1期1座低層戶，實用面積959平方呎，四房連儲物房間隔，剛以3.02萬元租出，呎租31.5元，新租客為6名準中文大學學生，為方便上學而租住名城。

代理指，對於內地生合租，普遍業主是歡迎的，因為可先「穩袋」十多萬元租金。

面對一屋多人「熱鬧」場面，美聯物業分行營業經理蔡潔雯表示，市場上部份業主會在合約內列明合租人數的上限，以及在租約條文中列明日後收回單位時，若發現單位環境惡劣，將會扣起部份訂金作為清潔費，以保障自己利益。

肯預付一年租、對設計傢具要求較低

不過馮澤源指，面對內地生合租，普遍業主的態度均是歡迎，因為內地生習慣預先繳付一年租金，即業主可先「穩袋」十多萬元租金，免除被「走數」風險，「業主可以唔使煩」，加上內地學生對於單位室內設計、傢俱等要求亦較本地人低，因此較易以好價租出單位。