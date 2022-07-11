小巴大王旺角地舖獲市建局收購　持貨廿載勁賺近億元

由小巴大王馬亞木家族持有的旺角街市段一籃子舖位，新近獲市區重建局以1.081億元買入。馬亞木家族持貨二十一年，現帳面勁賺9,530萬元，升幅超過7倍。

資料顯示，上述舖位為旺角奶路臣街2L號樂園大廈地下2B號、及地下3至7號室，物業在6月20日以1.081億元易手，新買家為URBAN RENEWAL AUTHORITY。物業部分現由華潤萬家（香港）租用，目前月租約26.45萬元，租約期至2023年4月中。

而舖位原業主為人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED），公司董事包括小巴大王馬亞木，以及其三名兒子馬僑文、馬僑武及馬僑生。整批舖位於2001年買入，當時總買入價約1,280萬元，即是次易手帳面升值約7.4倍或9,530萬元。

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翻查資料，馬亞木家族今年在物業買賣市場上較少動作，暫僅沽出上述舖位。去年2021年則至少三度沽貨，套現逾11億元，包括沽出觀塘駿業街44號航空科技大廈全幢工廈，旺角奶路臣街33號至37號依利大廈3樓至6樓停車場及中環中心一層樓面，成交價分別涉約3.9億、1.2億及6.3億元。

兩年前展開收購 每呎收購價1.83萬

事實上，市建局自2020年10月起開展收購山東街／地士道街項目，涉及範圍包括山東街1至27號、地士道街1至23號及奶路臣街2L至2M號，今年3月份更公布項目的每呎收購價為18,378元。整個項目地盤總面積約30,140平方呎，預計重建後總樓面約16.08萬平方呎，當中包括住宅佔13.4萬平方呎。項目將提供300伙，料於2030年至2031年落成。