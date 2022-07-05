世邦魏理仕：甲廈空置樓面增至980萬呎　創歷史新高

世邦魏理仕最新發表的《2022年上半年香港商業房地產市場觀點》指出，第五波新冠疫情的餘波未了，加上俄羅斯與烏克蘭局勢的影響，以及潛在的加息風險，都令市場的不確定性增加，導致許多商業決策暫時被擱置。該行指出，第五波疫情限制寫字樓視察活動，導致整體甲廈總空置面積推高至破紀錄的980萬平方呎，創歷史新高。

該行回顧上半年甲廈走勢，第二季甲廈總租賃量按季下降23%至855,700平方呎，今年上半年總租賃量約200萬平方呎，按年下降6.7%。

至於整體甲廈空置率也進一步攀升0.3個百份點至11.9%，為2003年第三季以來的最高水平，將總空置面積推高至破紀錄的980萬平方呎。除中環外，所有主要子市場於本季尾的空置率均為雙位數。該行預計，今年整體甲廈租金，全年料跌最多5%。

零售舖位方面，個別核心區的街舖空置率進一步攀升，其中以尖沙咀最嚴峻，主要街道空置率由去年底的15.9%，大幅上升至23.2%。

該行指出，今年第二季本地消費意欲在社交距離措施放寬，以及第一輪政府消費券支持下有所增強，4月份零售總額按年增長11.7%。零售商情緒的改善令本季的交易量增加，然而當中多項交易均屬短期租賃。一些有實力的業主不受財務壓力所限，寧願選擇空出單位亦不願減價出租，令第二季整體商舖空置率按季升1.3個百份點至16.5%。並以尖沙咀及旺角最為顯著，空置率各上升2.9個百份點至23.2%及18.9%。

上半年商舖租金下降5.9%

世邦魏理仕香港顧問及交易服務-商舖資深董事溫運強表示，現金充足的業主憑著強大的持貨力的讓零售單位不需急於以低價出租，確保商舖租金於第二季保持平穩。然而，2022 年第一季租金的急劇下降亦導致上半年商舖租金下降了5.9%。

世邦魏理仕香港區研究部主管陳錦平認為，美國加息以及香港銀行同業拆息（HIBOR）上升，導致2022年融資成本逐漸增加，給香港經濟復甦帶來壓力，財富效應減弱。2022年上半年，市場出現資金流逆轉趨勢，投資意欲下降。然而，隨著社交距離措施和邊境管制進一步放寬，加上政府第二階段消費券即將於8月發放，該行預計香港的經濟勢頭將在下半年得到顯著改善。