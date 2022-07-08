內房青建國際3640萬收購醫局街舊樓地舖　貴毗連舖位30%

中資財團積極高價收購市區舊樓地盤。內房青建國際（1240）近月以3,640萬元收購深水埗醫局街一個地舖，較收購範圍內另一個舖位高出30%。據悉，是次高價收購後，青建國際已經接近統一上述舊樓地盤的所有業權，尚餘一個位於樓上單位。

資料顯示，深水埗醫局街163號地舖，在6月13日以3,640萬元沽出，新買家為APEX INTELLIGENCE LIMITED，公司董事包括青建國際執行董事王從遠及張玉强。該舖位面積約1,000平方呎，是次成交呎價約3.64萬元。至於原業主早於2011年底以630萬元買入該舖，是次易手帳面大幅升值約4.77倍。

據了解，青建國際在2018年就醫局街163至169號舊樓地盤展開收購，隨後在2019年3月已就該項目向土地審裁處申請強拍，當時發展商已持有項目81.8%業權，隨後發展商再逐步收購餘下業權。上述舊樓地盤面積約4,300平方呎，該盤早前已獲屋宇署批出建築圖則，准建一幢22層高商住樓宇，住宅樓面約3.02平方呎。

三年前毗連165號舖成交價2800萬

翻查資料，位於收購範圍內的醫局街165號地舖，面積與上述醫局街163號地舖相若，但在2019年易手時，成交價僅2,800萬元。反映最新易手舖位成交價較毗鄰的舖位，高出30%或840萬元。