東半山豐景臺、嶺南小學地盤申重建豪宅　涉3座洋房、3幢分層住宅

有財團就東半山豐景臺、嶺南幼稚園、嶺南小學的地盤，向城規會申請重建豪宅項目，提供3幢洋房及3幢分層住宅，合共提供44伙。值得留意，該盤毗鄰位置為新地（0016）旗下豪宅項目CENTRAL PEAK，近年個別洋房成交呎價高達逾10萬元。

據城規會資料，上述項目涉及東半山司徒拔道24及15號、東山臺7號及毗連政府土地，現時地皮位置為豐景臺、嶺南幼稚園、嶺南小學。

擬設安老院舍 不多於70個床位

該項目地盤面積約42,734平方呎，現時用途屬住宅（丙類）1、政府、機構或社區（4）及綠化地帶，擬申請改劃為住宅（丙類）3地帶。項目將重建3幢三層高洋房，以及3幢樓高5層、8層及12層的分層住宅大廈，住宅樓面約94,176平方呎。該項目非住宅樓面則約48,073平方呎，涉及一間不多於70個床位的安老院舍，以及私家車位92個。

擬增設升降機連接東山臺 取代公眾樓梯

申請人SUSTAINA LIMITED指出，項目將作住宅發展及社會福利設施發展，並採用階梯式設計，項目內的4幢建築物高度介乎主水平基準上104米至134米。申請人又認為，擬議發展透過增加發展密度配合政府政策，滿足房屋供應，同時也呼應了政府善用空置校舍的政策。

此外，申請人指出，為增加東山臺通達性，擬在申請範圍內提供一條設有升降機的公眾通道，取代現時不合標準及日久失修的公眾樓梯，讓公眾從地面通過項目9樓的有蓋行人通道到達東山臺。

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事實上，2020年11月東半山司徒拔道24號豐景台亦錄得9宗高價收購個案，成交價介乎6,300萬元至1.21億元，合共涉及金額6.96億元。

其中由前運輸署副署長陳阮德徽持有的A座連花園及天台單位，以1.21億元易手，按單位實用面積1,818平方呎計，呎價達66,557元，持貨29年勁賺30倍。