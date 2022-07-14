高力：踏入加息周期　料銀主盤比例續增

受第五波疫情影響，本港全年經濟增長放緩。高力今（14日）發表研究報告預計，下半年寫字樓市場投資氣氛將會回升，惟今年全年商廈租金依然需要回落2%，而今年商廈售價則料按年跌5%。

疫情拖累 料商廈售價全年跌5%

高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示，除非下半年放寬入境措施、引入新需求，否則下半年寫字樓租務市場不會出現大幅度反彈，而且下半年將會有高達390萬平方呎的甲廈樓面落成，有機會進一步推高空置率，對租金造成壓力。

住宅方面，對於近月出現不少大額銀主盤，高力香港資本市場及投資服務行政董事翟聰認為，市場進入加息周期，部分貸款公司及銀行機構會對貸款人重新作評估，因此市場上的銀主盤個案有所增加，或有業主在壓力下決定出售物業。他又預計，今年全年大額物業成交總金額達700億元，當中將會有不少成交屬於上述情況，比例也會明顯增加。

左起：高力陳彪、翟聰、劉振江、鄧淑賢、顏慧萍、吳凱寧、周若瑜。（蔡偉南攝）

下半年甲廈新落成樓面達390萬呎

零售及工業市道方面，該行則預計會出現改善情況，今年零售舖位租金預計可望上升最多5%，而舖位價格則按年持平。高力香港商舖服務主管吳凱寧指，8月份即將發放第二階段消費劵，相信消費氣氛會持續改善，又指雖然大部分零售商取態較審慎，但部分銀行、國際服裝品牌仍趁機進駐一線街舖，預料本地消費行業，如餐廳、超市、家居生活百貨及新興藥房等會趁機擴充。

最看好工廈走勢 租金料升3.5%

工業物業為最看好的範疇，該行預料租金及售價也有明顯上升，租金料按年升3.5%，售價則料按年升5%。高力香港工業物業服務主管陳彪預計，下半年會有更多業主或機構投資者，與第三方物流、冷藏庫、迷氣自存倉及數據中心營運商合作，並以長期租約方式洽談，料有利工業物的租金及售價走勢。