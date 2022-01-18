高力國際：料今年住宅樓價輕微上調3％至5%

受疫情拖累，今年住宅樓市預計僅錄輕微上調。高力國際今（18日）指，Omicron只會短暫影響住宅市場情緒，持續的住屋剛性需求及低息環境會繼續利好樓價，預料一般住宅樓價在2022年會輕微上調約3%至5%。

「契約修訂及換地」主導供應

至於私樓供應方面，該行指，契約修訂及換地政策是2021年私人房屋土地供應一大助力，打破之前預測供應會由政府賣地主導。截至2021至22財政年度第四季，契約修訂及換地佔全年私人住宅用地供應量達57%（共11,390個單位），而政府賣地所得供應只佔17%（共3,410 個單位）。

短中期新房屋供應仍短缺

高力亞洲估價及諮詢服務行政董事周若瑜指，政府倡議的長遠方案如北部都會區發展策略，以及明日大嶼願景計劃，需要至少十年落成，短中期新房屋供應仍然短缺，私人市場在紓緩房屋問題上將扮演更加重要的角色。而以「標準金額」補地價改建農地、加速批核換地申請及放寬祖堂地轉售限制等措施，將有效加快房屋土地供應，在新發展區尤其重要。

高力指，契約修訂及換地政策是2021年私樓土地供應一大助力。

外遊限制料持續 看好地區商場

零售市場方面，高力商舖服務執行董事吳凱寧相信，零售市場已在2021年見底，市場情緒轉向樂觀、不過，外遊限制預料將於今年持續，本地消費仍會是2022年香港零售市場的主要推動力。她預計，商舖租金將由2021年的低位回升，一線街舖的租金有機會輕微上升，增幅於5%的範圍內 ；而隨著消費者傾向在非傳統的零售地區消費和用餐，預料地區商場的租金升幅會較高。

寫字樓租金料僅微升1%

至於寫字樓市場，高力香港商業物業服務主管顏慧萍表示， 2021年寫字樓整體租金開始轉趨平穩，但鑑於新增租賃需求依然相對疲弱，預計2022年香港的甲級寫字樓市場淨租金將保持平穩，微升大約1%。

她又預計，2022年各子市場的租金復蘇步伐會有所不同，當中，料以中環/金鐘及尖沙咀表現較理想，預計會分別按年上升4%及3%。至於港島東及九龍東，由於將有較多新寫字樓樓面落成，加上該區寫字樓空置率較高，預測租金將分別調整3%及2.5%。