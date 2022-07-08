赤柱綠化地改劃600伙有望通過　城規會、規劃署不接納反對意見

城規會早前就赤柱分區計劃大綱草圖提出修訂，擬將赤柱環角道馬坑邨、龍欣苑以南一幅綠化用地，改劃為住宅用地，地皮亦已納入本年度賣地計劃。上述修訂於諮詢期收到15份反對申述，反對人士包括非牟利機構創建香港及南區區議會副主席司馬文等。

不過早前規劃署表示不支持上述反對申述，而城規會今日（8日）亦審理有關申述，該會對此表示不予接納，意味上述修訂有望獲「開綠燈」通過。

總樓面48萬呎 容納人口1826名

上述赤柱環角道綠化用地，地盤面積約26萬平方呎，擬改劃為住宅(乙類)用途，地積比率約1.84倍，落成後總樓面約48萬平方呎，提供約637伙，預計容納人口約1,826名，同時設有一個提供150個宿位的安老院舍，面積約45,317平方呎。

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規劃署：有關用地佔赤柱「綠化地帶」2.5%

反對意見中，部分申述人認為，擬議房屋發展違反「綠化地帶」的規劃意向，相關用地範圍內有大片林地，可作為重要的緩衝區，不應被納入第二階段「綠化地帶」檢討。又指新發展項目令馬坑邨大片範圍與旁邊綠化環境切斷連繫，使馬坑邨的居民無法享用「市肺」。

不過規劃署早前回應表示，有關用地僅佔赤柱分區計劃大綱圖上「綠化地帶」約2.5%面積，該處位於赤柱現有已建設地區邊緣，毗鄰現有運輸及基礎設施，同時保育價值相對較低。