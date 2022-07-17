全盤僅52伙　NOVO LAND三房連玻璃廚房　浴室設窗｜示範單位巡禮

屯門欣寶路8號NOVO LAND，銷售進入直路，發展商新地（0016）早前已預告，項目最快未來一周開價，首批不少於165伙，涵蓋開放式至三房戶型，並安排於開價後對外開放示範單位。

NOVO LAND至今已向傳媒開放的示範單位有5個，包括開放式、兩房及三房。其中，三房示範單位參照第2座18樓A1室搭建，實用面積701平方呎，屬三房一套房間隔，連開放式廚房連趟門。此戶型只有52伙，即佔全盤單位總數不足7%。單位賣點包括廚房連有玻璃趟門，以及兩個浴室均設有窗戶，為近年新盤少見。

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至於示範單位的設計，則延續北歐風格，以「北歐光炫」為主題。裝修布置採粉色系、配以暖色傢俱。甫進大門，玄關位置設有全身鏡及凳椅，方便整理儀容。客飯廳呈長形，開則四正，樓底挑高。位於廳堂中間位置的開放式廚房，採用了玻璃趟門作分隔，既保留間隔亦提升通透感。至於毗連廳區的一間客房，亦改以玻璃間隔代替實牆，令廳堂及走廊位的空間及採光度大增。

同場加映：NOVO LAND兩房交樓標準示範單位

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NOVO LAND第1A期涉824伙，由「Elverum第1座」及「Elverum第2座」組成，標準樓層每層15至16伙，共享四部升降機，全盤單位實用面積由213至1,467平方呎，包括開放式至四房戶型。另設有114個私家車位。

項目主打兩房單位，佔403伙，另開放式及一房戶則分別有181伙及75伙，三房戶有128伙，另有37伙連平台或天台特色戶。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。