皇第推兩伙招標　四千呎連3500萬裝修　設特長成交期｜多相

超級豪宅市場暢旺，由資本策略（0497）、泛海國際（0129）等合作發展的渣甸山白建時道47號皇第，將推出兩伙複式特色單位招標。

招標單位為Superior Duplex複式特色單位，全盤僅有兩間，其中3樓及5樓A單位為裝修示範單位，實用面積為4,078平方呎，屬兩套房連書房設計，配置42平方呎露台。單位客廳面積約2,800平方呎，採用全景落地玻璃幕牆，可望渣甸山270度景觀。

每月管理費3.4萬至3.7萬 每呎8.43元

單位由國際著名日籍室內設計師 Koichiro Ikebuchi負責，採現代日式禪風藝術風格，裝修費接近3,500萬元。單位每月管理費高達34,378元，即每呎約8.43元。

至於另一招標單位為11樓及12樓B單位，屬交樓標準戶，實用面積為4,440平方呎，屬三套房設計，包括露台42平方呎。單位每月管理費37,429元，每呎約8.43元。

↓↓皇第3樓及5樓A單位↓↓

999天特長成交期 最高回贈10%

Couture Homes 尚家生活地產董事總經理方文彬指，上述兩單位將設有特長成交期付款辦法「999天靈活付款計劃」，同時提供提早成交回贈，若買家於120天內提前成交，回贈比率為成交金額之10%，另更提供最高30%印花稅過渡貸款。

買家可先住後付 一按最高70%

他又指，項目同時設「先住後付計劃」，買方於簽署買賣合約後支付總樓價10%，便可額外加付住宅物業成交金額之10%作入住許可費，而入住許可費金額可於成交時直接用於支付部分樓價餘額。

此外，上述兩伙招標單位同時設有一按財務計劃，高達樓價70%，年期為5年，首兩年按揭利率為最優惠利率P減2.75厘，第3年為P加1厘，而第4及5年則為P加3.75厘。

皇第提供16個分層大宅，一直透過招標形式推售，至今已售出11伙，佔整個項目約70%，累計套現約23億元。