本地富豪3.6億首置買佳兆業貝沙灣銀主洋房　呎價9.2萬

原由佳兆業（1638）相關人士持有的薄扶林貝沙灣洋房銀主盤，本月初傳售出，物業最新落實登記易手，成交價3.63億元，呎價接近9.2萬元，成交價及呎價均為貝沙灣的新高紀錄。據悉，洋房新買家為本地客，亦為區內業主，市傳持有同屋苑其他單位。

上述洋房為貝沙灣第三期貝沙徑17號屋連屋頂平台及車庫，洋房樓高兩層，實用面積約3,953平方呎，成交價3.63億元，成交呎價約91,829元。

負責進行招標的世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷回覆《香港01》表示，上述洋房新買家為本地客，並指是次招標反應熱烈，成交價理想。

↓↓貝沙灣貝沙徑17號屋↓↓

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買家首置名義入市 繳稅4.25%

上述洋房在今年5月10日遭接管後，委託世邦魏理仕推出招標，原定6月29日截標，及後提前至6月17日截標。是次洋房易手，新買家需支付1,542.75萬元稅款，佔樓價4.25%，反映買家以首置名義入市。

據悉，上述洋房原業主為滙萬發展有限公司（MILLION LINK DEVELOPMENT LIMITED），公司董事原為佳兆業執行董事麥帆，於2017年透過買賣公司股權（俗稱買殼）購入上述洋房，當時市傳成交價約3.5億元，成交呎價高達88,540元。

不過，該公司在今年初遭申請接管，隨後3月份更改公司董事，目前該公司的董事包括兩位接管人BORRELLI, COSIMO及戴紹宏。