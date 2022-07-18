林海山城短期公布樓書　262伙戶戶逾千呎　另設逾3.4萬呎會所

由希慎（0014）及香港興業國際（0480）合作的大埔露輝路新盤林海山城（VILLA LUCCA），今日（18日）開放現樓會所予傳媒參觀。發展商表示，項目早前已獲批預售及入伙紙，短期將公布樓書，今日率先透露戶型分布。

香港興業國際業務拓展及市務總經理林紅表示，項目合共提供262伙，屬低密度設計。其中14座分層大樓，每座5層高，標準樓層每層4伙，即標準單位合共有160 個，實用面積介乎1,078 至 2,526 平方呎，屬三房至四房間隔。同時提供66伙連花園或頂層特色單位，實用面積由1,010至3,760 平方呎，屬兩房至四房間隔。

設34座洋房、兩座巨型大宅

林海山城同時設34座洋房，實用面積由3,245至5,341平方呎，一律為四至五房雙套。另有兩座大宅，包括「林海徑 1 號」，實用面積 8,030 平方呎，屬五房五套間隔，為項目面積最大的單位；及「山城徑 1 號」，以子母屋設計，四房四套，實用面積6,268平方呎。

同時，項目有逾3.4萬平方呎住客會所「CLUB LUCCA」，提供約30項會所設施，以 Earth、Mountain、Ocean及Wood四大主題區劃分，包括42米室外園林游泳池及25米長室內游泳池、兒童遊戲室、健身室等。