NOVO LAND首批165伙　折實入場329萬起今年最平　設漸進式供款

新地（0016）旗下屯門欣寶路8號NOVO LAND 1A期項目，今日（19日）公布首張價單，首批涉及165伙，折實平均呎價為13,188元，折實最平售329.7萬元起，屬開放式戶型，今年入場價最平的新盤。發展商又為15伙開放式戶買家，提供「漸進式供款」計劃。

折實均價13188元 近年同區一手最平

今批165伙，實用面積271至561平方呎，涵蓋開放式至三房戶型，價單定價387.9至899.1萬元，價單呎價由14,338元至16,571元，以最高折扣15%計，折實售價由329.715萬至764.275萬元，折實呎價由12,187元至14,085元。

新地雷霆預計，下半年樓市表現將較上半年好。而漸進式付款方法是為幫助年輕人輕鬆上車。

首設漸進式供款 15伙開放式受惠

發展商是次首度提供「漸進式供款計劃」，包括首批15伙開放式單位，如買家購買相關開放式戶，兼選用建築期付款的買家提供漸進式供款計劃。假設買家以首置名義買入一伙2座5樓K室、開放式單位，扣除折扣優惠後，單位折實售價為341.4萬元，貨款年期三十年計，最高貸款額為樓價85%，而買家首三年的每月供款為4,586元，及後第4至6年的每月供款為10,980元，第7年及以後的的每月供款16,176元。

新地副董事總經理雷霆指，今次定價是「坐擁雙賺無敵價」，樓層高、低價格分別不大。他又指，隨着新冠疫情受控，預計下半年樓市表現將較上半年好，料全年會有溫和升幅。新地代理總經理陳漢麟則指，項目的5個示範單位明天對外開放，最快下周開賣。他指此次的漸進式付款方式是為幫助年輕人輕鬆上車、置業。

今批165伙，最平一伙為2座5樓K室，屬開放式間隔，實用面積247平方呎，折實售329.7萬元，折實呎價13,349元；整批呎價最平單位為2座3樓E室，實用面積474平方呎，屬兩房間隔，折實售577.66萬元，折實呎價12,187元。

至於最平的一房戶屬2座3樓F室，實用面積303平方呎，折實售416.58萬元，折實呎價13,749元；最平三房戶屬1座3樓A2室，實用面積561平方呎，折實售745.96萬元，折實呎價13,297元。

【同區新盤比較】

首批折實均價 較同區新盤平12%

參考同區近期開價的新盤，如飛揚今年6月首批80伙，折實均價15,050元，若以均價計，NOVO LAND較飛揚平約12%；至於2021年初開價的帝御·嵐天，首批112伙，折實均價15,020元，NOVO LAND較之平約12%。

至於二手呎價方面，據中原數字，區內二手盤如豐連、瓏門、城‧點等，近期二手平均成交呎價介乎1.61萬至2.1萬元，NOVO LAND首批定價較二手平。

屯門NOVO LAND開價 新地補地價逾70億 樓面地價逾2930元

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。其中，即將開售的第1A期，提供824伙，標準戶面積234至699平方呎，包括開放式至三房間隔，當中主打開放式、兩房戶型，九成單位採開放式廚房。另項目設有114個私家車位，預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。項目距離西鐵兆康站約3分鐘車程。