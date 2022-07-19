分析｜NOVO LAND推漸進式供款　利息支出較傳統按揭多一球

新地（0016）屯門NOVO LAND 1A期項目，今日（19日）公布首張價單165伙，折實平均呎價13,188元，折實最平售329.7萬元起，成為今年入場價最平新盤。發展商同時為15伙開放式單位買家，提供「漸進式供款」計劃，以助年輕人上車，計劃有兩大細節需要注意。

據資料顯示，是次首度提供的「漸進式供款計劃」，只適用於首批15伙開放式單位，並針對已購買相關開放式戶兼選用建築期付款的買家，提供最長還款年期30年，最高貸款額為樓價85%，首三年為P減2.5厘（P為5厘），及後為P。

「先甜後苦」 七年後月供急增2.5倍

以項目2座5樓K室、開放式單位為例，假設買家以首置名義入市，採建築期付款，單位折實售價為341.4萬元。若使用「漸進式供款計劃」，買家最多可承造約290.14萬元貸款，首三年的每月供款為4,586元，及後第4至6年的每月供款為10,980元，第7年及以後的每月供款16,176元。

假若買家借三十年，期內總供款額約521.9萬元，扣除貸款金額後，期內總利息支出約231.7萬元。雖然，使用上述計劃的買家，首三年的每月供款少於5,000元，但七年後每月供款將急增2.5倍，即由最初月供4,586元，驟升至第7年的月供16,176元，屬「先甜後苦」。

較傳統按揭多109萬利息支出

此外，若與傳統按揭方法相比，假設買家同樣承造85%一按，即貸款最多290.1萬元，還款年期同為三十年，並以按揭利率2.5厘計算，買家每月供款為11,465元，三十年總供款額為412.7萬元，扣除貸款金額後，期內總利息支出約122.5萬元。

相比之下，發展商提供的「漸進式供款」計劃的利息支出，較傳統按揭多出約109萬元或約89%。