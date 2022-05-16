樓上燕窩莊15萬短租羅素街單邊舖　較高峰期累挫94%

銅鑼灣羅素街再錄短租個案。售賣貴價優質補品的樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊）再進駐核心區主要街道，以每月約15萬元短租羅素街與波斯富街交界的單邊地舖。是次短租租金較舊租戶Swarovski的長租租金，大幅低逾八成，同時亦較零售高峰期250萬元累挫94%。

上述舖位為羅素街59至61號地下B1至B3號舖，面積約1,500平方呎，位於羅素街與波斯富街交界，鄰近時代廣場及希慎廣場。

舖位上一個租戶為奧地利水晶品牌Swarovski，在3月份交吉後，新近獲樓上有限公司短租，每月租金約15萬元，即最新呎租約100元，短租租約涉及半年。據區內代理透露，上述舖位由「舖后」兆安李太持有，近月交吉後一直未有訂下長租意向租金。

曾由英皇珠寶鐘錶250萬租用

翻查資料，上述舖位在零售高峰期2014年曾租予由英皇珠寶鐘錶，當時月租高達250萬元，呎租約1,666元。不過及後零售市道滑落，舖位租金水平也跟隨大市下挫，上一手租戶Swarovski的租金已降至每月約80萬元。

是次新進駐的短租戶樓上，近年積極落戶核心區主要街道，如2021年9月以每月約30萬元，短租原由中國龍頭金舖上海老鳳祥金行的旺角亞皆老街及西洋菜南街單邊舖位。據了解，樓上今年3月份已成功再續短約，再次短租半年至今年9月，租金維持每月約30萬元。舖位由資深舖位投資者黎永滔持有，2015年由老鳳祥金行以每月約220萬元高價承租，呎租約957元。