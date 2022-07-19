北角前皇都戲院獲批建兩幢大樓　住宅樓面佔逾一半

多個市區重建項目獲批圖則，據屋宇署5月份資料，新世界發展（0017）旗下一級歷史建築物、北角前皇都戲院重建項目，獲批建兩幢商住大樓，分別樓高19及27層，另設4層基座及3層地庫，基座料為商場，涉及總樓面38.5萬平方呎，住宅及商業部分各佔約20.16萬及18.37萬平方呎，住宅比例稍高。

據資料顯示，上述為英皇道277至291號、電廠街2至16號及渣華道4至6D號，亦即皇都戲院及毗連的皇都戲院大廈，合共佔地3.62萬平方呎，屬「商業」或「住宅」用途。按發展商新世界之前公布，將保留屬於一級歷史建築的皇都戲院本體，僅清拆住宅部份以作重建。

長實跑道區地獲批建8幢住宅

據屋宇署數據，5月份合共批出25項住宅及商住發展的建築圖則，除上址外，亦有多個市區項目，如長實（1113）去年以102.8億元投得的啟德4E區2號住宅地皮，獲批在一層基座之上建8幢商住物業，包括一座涉6層的低座樓宇、及7座28至29層高的物業，住宅樓面約62.46萬平方呎，另有近2.36萬平方呎商業樓面。

另外，恒地（0012）紅磡大型重建發展項目必嘉坊再有地盤獲批則，最新獲批出為黃埔街26至40A號及必嘉街83至85號，准建一幢22層高商住樓宇，設4層平台及兩層地庫，住宅及商業樓面各涉約10萬及1.97萬平方呎。

古洞第24區住宅地獲批建兩幢大樓

新界方面，古洞發展區有項目獲批則，去年7月由會德豐以41.85億元投得的上水古洞第24區住宅地，獲批建兩幢27層高的商住樓宇，設在3層基座及兩層地庫之上，提供住宅及商業樓面分別逾41萬及8.2萬平方呎。

至於去年初完成補地價、由新地（0016）及興勝創建（0896）合作的屯門掃管笏項目，則獲准建6幢住宅大樓，樓高18至20層，總樓面約61.1萬平方呎。