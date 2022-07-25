新盤周末錄13宗成交　按周跌九成　啟德THE HENLEY連沽6伙

過去周末未有大型新盤開售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網顯示，周末（23、24）兩日一手暫錄得約13宗成交，較對上一個周末的142宗減少逾九成。

恒地THE HENLEY 周末連沽6伙

其中，恒地（0012）啟德現樓項目THE HENLEY 周末連沽6伙，包括一伙THE HENLEY II 12樓G室、連傢俬及裝修的現樓單位，實用面積為380平方呎，屬一房連衣帽間間隔，成交價為992.1萬元，呎價為26,108元。

THE HENLEY II 12樓G室、連傢俬及日系裝修，實用面積為380平方呎，成交價為992.1萬元。

上述6伙成交單位中，有一組買家斥資超過2,400萬購入1座19樓G室及28樓E室，涉及金額超過2,400萬元，屬一房至兩房間隔。另外3宗成交分布1座26樓、30樓及31樓的E室，屬兩房一套連衣帽間，實用面積575平方呎，成交價由1,496.7萬元至1,564.3萬元。

同系鰂魚涌THE HOLBORN亦錄一宗貨尾成交， 為A座28樓A9室，實用面積226平方呎，屬開放式房間隔，成交價661.8萬元，呎價約29,281元。

鷹君白石角朗濤以2415萬元招標沽出一伙三房戶，實用面積1,208平方呎。

朗濤2415萬招標沽出一伙

至於，鷹君集團（0041）旗下白石角朗濤亦以招標形式沽出一伙，涉及為9A座11樓B室，實用面積1,208平方呎，屬三房間隔，成交價2,415萬元，呎價約19,992元。

由佳寧娜地產及宏達控股共同發展、深水埗海壇街新盤佳悅，周末亦再錄一宗成交，涉及為10樓D室，實用面積283平方呎，屬一房間隔，成交價560.9萬元，呎價約19,820元。