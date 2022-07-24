NOVO LAND 1A期加推100伙　折實均價13858元　折實入場575萬起

新地（0016）屯門新盤NOVO LAND第1A期，自上周二公布首批165伙價單後，今（24日）乘勢加推100伙，折實平均呎價13,858元，折實售價由574.51萬元起，新地指屬原價加推。項目自周五起接受認購登記，迄今暫收約6,500票。

兩房戶折實入場575萬起

今推出的價單第2號，提供100伙，涵蓋兩房及三房戶型，包括83伙兩房，以及17伙三房，實用面積由419至676平方呎，價單定價675.9萬至1,052.2萬元，價單呎價15,317元至17,212元，折實售價574.51萬至894.37萬元，折實呎價由13,019元至14,630元。

新價單首度推出Elverum第1座A1單位，屬三房一套、連開放式廚房連趟門，實用面積676平方呎，折實入場費880.09萬元，折實呎價13,019元。單位屬單邊，望開揚景觀。

新地代理總經理陳漢麟指，第二張價單100伙，屬原價加推。

今批單位中，售價最低為Elverum第1座3樓B單位，實用面積為419平方呎，屬兩房、開放式廚房，以現金付款計劃及假設買方於簽署臨約時不選擇1萬元折扣、買方可獲家具獎勵積分計，折實售價為574.51萬元。

發展商指，首個周末NOVO LAND示範單位的參觀人流絡繹不絕，吸引不少年輕首置人士、小家庭、換樓客及投資者參觀，當中不乏專業人士、機場工作人員、公務員、教育工作者及醫護人士等。

NOVO LAND上周公布首批165伙，折實平均呎價13,188元，新一張價單較之高5%。

位於欣寶路8號的NOVO LAND，分六期發展，合共提供4,585伙，當中1A期涉及兩座、提供824伙，涵蓋開放式至四房，實用面積由213至1,467平方呎，並主打兩房戶型，樓花期少於一年。