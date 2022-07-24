屯門新盤低開　二手受壓　同區居屋劈5%沽貨　慘蝕60萬離場

屯門新盤NOVO LAND以低價開盤，上周二（19日）公布首批165伙價單，折實平均呎價13,188元，折實售330萬元起，為今年入場費最平之新盤，均價較同區二手平近20%，屯門、元朗及至天水圍區的二手即時受壓，睇樓、交投量大減。

屯門居屋3年貶值10% 呎價不足九千

其中，有屯門居屋業主接受大幅蝕讓，祥益地產高級區域經理黃慶德透露，兆安苑F座高層7室，實用面積563平方呎，原本叫價518萬元放盤，放盤兩周後，新近減價至490萬元連地價易手，呎價約8,703元，即減價28萬或5%。而原業主2019年以550萬元購入上址，持貨剛滿三年，現帳面蝕讓60萬元，單位期內貶值一成。

↓↓兆安苑單位直撃↓↓

屯門二線屋苑豫豐花園上周亦錄損手個案，涉及為豫豐花園8座中層G室，實用面積約450平方呎，兩房間隔，以536.8萬元易手，呎價11,929元，賣方持貨約三年多，帳面蝕約23.2萬元或約4%；若連同使費計，料實蝕逾50萬元。

元朗二手購買力被凍結

中原地產副區域營業經理王勤學指，屯門區新盤以平價推售，搶去大量二手客源，開價當日，元朗區僅錄一宗二手成交，睇樓量亦急降30%。二手業主普遍面對現實，願意提供合理議價空間，但成交量不多。他估計，元朗區7月累計僅錄50多宗二手買賣。