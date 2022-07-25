壽臣山15號再錄成交　近五千呎洋房4.35億沽　呎價逾9.2萬

超級洋房再錄成交。由英皇國際（ 0163 ）、中渝置地（1224 ）、明發集團（0846 ）、資本策略（0497）合作發展的壽臣山15號，今日（25日）再錄洋房成交，為屋苑11號屋，以4.35億元賣出，呎價92,044元。

英皇國際副主席楊政龍表示，今日售出壽臣山15號11號洋房，售價較同區同類型洋房項目理想。

是次易手的11號洋房，實用面積4,726平方呎，為四房四套間隔，內置升降機、私人游泳池，並連1,857平方呎花園及1,121平方呎天台。

楊政龍：將有序地加推洋房

楊政龍續指，是次成交的11號洋房，由英國知名設計團隊 David Collins Studio負責，以三個重要元素為創作靈感，包括凝練、奢華、質感。他指集團會繼續有序地加推洋房應市。

壽臣山15號，全盤共15幢洋房，實用面積由3,727至12,073平方呎，一律連花園，天台及車位。其中13幢洋房更設私人游泳池。

項目至今累積沽出兩幢洋房，套現逾13億元。包括上月以逾8.7億元售岀7號洋房，新買家為加多寶集團旗下昆侖山礦泉水有限公司副總裁陳文鉅。

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