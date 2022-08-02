驗樓｜THE HENLEY I 獲90分　趟門未入伙已攣　節能冷氣有局限？

恒地（0012）啟德新盤THE HENLEY I，近月開始收樓。記者偕資深驗樓師詹濟南（詹Sir）驗收THE HENLEY I 一個中層G單位，實用面積約380平方呎，屬一房間隔。經詹Sir仔細驗收後，發現單位交樓質素不俗，15項評分項目中，除窗戶獲50分外，全部項目都有80分以上。而批盪、石材、家電、欄杆、浴室櫃等8個項目更獲滿分，總評分為90分。惟設計上有三大發現，或影響住戶日常使用。



趟門門框曝曬 長遠或脫軌

單位屬於一房間隔，利用活動趟門分隔客廳及睡房。當拉開趟門，廳房即打通為開放式空間，拉上後便為具私隱度的獨立房間。不過，當詹Sir拉開趟門時，發現不太順暢兼發出「吱吱聲」。詹sir推斷是因為趟門一端的門框長期受陽光曝曬，木材含水量下降，致木材變攣。

他解釋，家居木材一般有8%的含水量（moisture content），但當木材一端因曝曬而流失水份，而另一端保持原狀，便導致木材變形彎曲及刮邊。長遠令趟門難以拉動，甚至「脫軌」。詹Sir提醒，如要妥善保養木門，應避免木門長期曝曬。以此單位為例，戶主可拉上窗簾，或把趟門置在較陰（不靠近窗戶）的一端，或可同步開啟廳房空調，以保持木材兩端含水量平衡，減低木材變攣的機會。

衣櫃用料靚 但抽屜難完全打開

THE HENLEY I 的交樓單位內已配備多項家電及少量傢具，包括衣帽間內的意大利品牌衣櫃，設計簡約且帶有日本和式風格，詹Sir亦大讚衣櫃「用料好靚」。不過，當詹Sir站在衣帽間內拉開衣櫃的第一個抽屜時，發現無法完全打開抽屜。

由於衣帽間只有約54厘米闊，受空間所限，以詹Sir的中等身材為例，抽屜打開約三分二後便僅餘約一個身位（見下圖）。「無可能開得曬個櫃，大肚婆用就仲辛苦。」若要完全打開抽屜，或需站在衣帽間外。 此外，由於衣櫃非度身訂做，故衣櫃兩端與牆身之間，各有約9厘米闊的罅隙，即大約一個手掌位。詹Sir認為要得名牌設計，便需要取捨，「係單位就個設計，所以無辦法，一定唔係咁fit。」

嶄新冷氣系統節能減碳 惟送風角度有局限

THE HENLEY I 另一特點為全港首個住宅項目引入冷暖水源分體冷氣系統，類似辦公室的中央空調，好處在於其為隱藏式，較美觀及節省空間，而且散熱位置設於大廈天台，可避免排出的熱氣影響單位，日後維修亦無需使用吊船。

不過，詹Sir認為此冷氣設計欠送風角度，只能將風直出至正前方，容易導致屋內空氣循環不足。此外，他指此款冷氣機的維修費會較一般分體式冷氣機貴，一般分體式冷氣機維修費約600元左右，此款或需逾千元。詹Sir又提醒業主妥善保養冷氣機，「開冷氣時記得閂窗」，避免外來暖氣令出風位的金屬邊框出現「倒汗水」，使屋內變得潮濕。

就上述單位交樓問題，記者向發展商查詢相關執修時間，惟截稿前未獲回覆。

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