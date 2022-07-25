柏傲莊 I 、II 延遲兩個月交樓　建期買家或需申按揭延期

由新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站上蓋柏傲莊 I 及柏傲莊 II ，原定關鍵日期為今年9月30日及11月30日。不過，據最新消息，項目兩期需要延遲66天交樓，即柏傲莊 I 關鍵日期延至2022年12年5日、柏傲莊 II 則延至2023年2月4日。

建築期買家或需申請按揭延期

去年底屋宇署指，柏傲莊 II （即第5座、第6座及第7座）的樣本全部達標；但柏傲莊 I （即第2座及第3座）則有極少部分樣本（約5%）的混凝土強度低於屋宇署批准圖則的指明等級強度，並批准加固工程及發出施工同意書。當時預期加固工作在數個月可完成。

據了解，是次延後收樓跟踏入雨季有關、受天氣影響令工程延誤。而採用建築期付款的買家或需向銀行申請按揭延期。

至於柏傲莊 III（第1座及第8座），因發現牆身底座混凝土強度未達標，去年7月宣布拆卸重建。當時發展商曾提及關鍵日期將延後九個月，由原本的2023年6月30日延至不早於2024年3月31日，惟最終實際關鍵日期仍待認可人士確認。

柏傲莊 III 至今累錄約214宗取消交易個案，涉及金額近34.5億元。