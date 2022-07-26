房委會就東涌填海地申建4幢公屋　提供2018伙　平均每戶500呎

據城規會資料，香港房屋委員會就東涌第103區的政府土地，申請興建4幢住宅大廈，提供2,018伙公營房屋。以項目住宅總樓面約102.4萬平方呎計算，預計平均每戶面積約500平方呎。

容納人口5651名 最快2026年入伙

東涌第103區用地位於填海用地，南面為公屋邨迎東邨、私人住宅東環及昇薈，整個地盤面積約18.62萬平方呎，地積比率由5.4倍提升至5.9倍，建築物高度限制則由主水平基準上110米增至125米。

料遮阻私人屋苑昇薈部分海景

項目將興建4幢分層住宅，樓高16至40層，提供2,018伙公屋，住宅總樓面面積約102.4萬平方呎，另設有非住宅樓面7.44萬平方呎，預計可容納人口約5,651名，最快於2026年或2027年落成。

上述項目建成後，料會遮阻了私人屋苑昇薈的大部分海景。而項目前方臨海位置的地塊亦已劃作住宅發展。

+ 1

地積比率、建築物高度增9.3%及13.6%

申請人香港房屋委員會指，為配合2018年12月政府公布的「提升公營房屋用地的發展密度」政策，旨在技術可行的情況下可適度提高在新市鎮的最高住宅地積比率最多三成，房委會建議申請放寬東涌第103區地盤的總地積比率的升幅約9.3%，及建築物高度增幅約13.6%。

房委會又指，因應公營房屋用地短缺，政府一直採取多管齊下的措施以增加公營房屋土地供應，包括在技術可行的情況下優化個別公營房屋地盤的發展潛力。