北角柏蔚山旁舊樓群修訂重建方案　降低4幢住宅高度　維持850伙

去年中向城規會申請重建、位於北角柏蔚山旁的繼園街舊樓群，相關財團新近再向城規會遞交修訂方案，維持850伙住宅，總樓面同樣為逾77萬平方呎，規模與去年大致相約，不過項目第2B期的建築物高度擬降低，同時增加第3座和第4座之間的樓宇間距。

上述項目位於北角柏蔚山的西面，將會分兩期、興建5幢分層住宅大廈。其中第2A期包括一幢28層高的住宅大樓，住宅樓面約22.2萬平方呎，提供310伙；而第2B期則發展四幢28層高的住宅大樓，住宅樓面約54.51萬平方呎，提供540伙。新世界發言人早前曾稱，有關項目地皮並非由其持有。

分兩期發展、涉五幢住宅大樓

申請人指，第2B期的發展藍圖進一步優化，包括降低建築物高度至主水平基準上127.1米、增加第3座和第4座之間的樓宇間距、縮短樓宇的長度以增加在繼園街的建築線的後移以及加入階梯式平台設計，以改善區內環境。

交通方面，申請人指，是次發展計劃符合「綜合發展區（2）」地帶的規劃意向，把繼園街有關範圍重建作綜合住宅用途並落實道路改善計劃，包括提供7.3米闊的行車道及沿繼園街兩邊提供2.75米闊的公共行人路，認為此舉有助改善未達標準的區內道路，而改善行人環境亦回應香港規劃標準與準則內相關的概念。