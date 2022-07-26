呼吸PLAN｜長實名日．九肚山新增90%一按　免入息證明、壓力測試

長實（1113）旗下沙田九肚麗坪路名日．九肚山，已獲批入伙紙，至今累售出158伙，尚餘約108伙貨尾。發展商現推出「Perfect 10付款計劃」，提供樓價90%一按，按揭年期三年，無須入息證明及壓力測試，提取按揭六個月後償還樓價5%，可獲兩年半免息免供。該付款計劃總折扣為14.25%。

折實最低769.4萬起 兩年半免息免供

名日．九肚山截至昨日（25日）共售出158伙，套現逾22億元。發展商今日（26日）公布第6號全新價單、涉及27伙，包括14伙四房，7伙三房以及6伙兩房，以「名海建築期付款計劃」折扣約19%計，折實售價由769.4萬至2,569.7萬元，折實呎價由15,526元至21,185元。整批折實平均呎價17,777元。

趙國雄：通漲問題非靠加息解決

長實執行董事趙國雄今（26日）表示，美國只會短期加息，項目在定價方面不會有大改變，是次加息主因為通漲帶動成本上漲，影響物流價格及中美入口税，但他指，通漲問題並不是靠加息便能解決，應從減少入口税入手。他又預期，本港經濟未來或會放緩，預期本港樓價會在5%窄幅上落。

名日．九肚山於2020年推出首批單位，當時折實均價17,730元，新一張價單折實均價與之相若。長實高級銷售助理經理陳詠慈表示，名日．九肚山全盤共266伙，至今已累沽出158伙，佔全盤六成，套現逾22億元，現尚餘108個單位待沽。

名日．九肚山本周將開放現樓單位供預約參觀，分布在3樓、12樓及21樓。