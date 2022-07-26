NOVO LAND 1A期加推123伙　本周六首輪賣336伙　設大手時段

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，今日（26日）加推3號價單，涉及123伙，折實售價由328萬元起，折實均價14,052元，並敲定於本周六（30日）首輪開售336伙。截至昨晚暫收約11,500票。對於NOVO LAND會否成為今年「票王」，新地副董事總經理雷霆表示不重視，並指項目已具備紅盤勢頭，預期銷情熱爆。

暫收約1.15萬票 超購33倍

今日加推的123伙，涵蓋開放式至三房，包括64伙開放式，13伙一房，22伙兩房，以及24伙三房，價單售價由386萬至1,097.1萬元，價單呎價15,595元至18,150元，維持最高15%折扣計，折實售價由328.1萬至932.53萬元，折實呎價13,255元至15,427元。

新地代理總經理陳漢麟指，是次加推單位景觀更優質，故屬原價加推，項目自上周五起接受認購登記，截至昨晚暫收約11,500票，並將於本周四（28日）晚上8時截票，周五進行抽籤。以周六開售的336伙計，超額認購約33倍。

發展商今日公布首張銷售安排，定於本周六首輪推售336伙，設大手客認購時段。當中，Ａ組須購入兩至四伙；B組買家須購一至兩伙。

新地過去一周已先後公布了兩張價單，分別涉165伙及100伙，折實均價分別為13,188元及13,858元。今日公布的第三批單位折實均價14,052元，較之前高1%至6%。

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1467平方呎，主打兩房戶，佔403伙或49%。