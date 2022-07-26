星之谷莊錦輝：買遠期樓花如揀建期　宜假設按息4厘計算

聯儲局議息前夕，本港與樓按相關的一個月拆息升至1.19厘，若以H+1.3%計算，H按實際按息逼近2.5厘封頂息率。星之谷行政總裁莊錦輝表示，上述升幅反映美國本周加息預計，屬意料之內。他預期，本港大型銀行不會即時調整鎖息利率。

估計港銀9月加P

參考上一次加息周期，一個月拆息攀升至2厘、實際按息達到3.3厘港銀才調整策略。莊錦輝預期，根據拆息的遠期利率（forward rate），一個月拆息很大機會於9月或之前升至上述水平，估計港銀會於第三季末調整最優惠利率（P）及H按封頂息率。

雖然預期銀行對2.5厘封頂位普遍會按兵不動，不過港元一年拆息已升至3.5厘，意味一年後的H按利息有機會達到3厘以上，給予港銀一定壓力上調封頂利率。

他建議，準業主申請按揭時可選擇提供高息存款掛鈎戶口（mortgage link）的按揭計劃，以存放資金，藉以對沖息率上漲。有意計劃轉按人士則可於港銀上調按息之前，盡快遞交申請表，以鎖定較優惠按揭條款。

「呼吸plan」人士 宜盡早轉按至傳統銀行

莊錦輝提醒，如買遠期樓花選擇建期的業主，應以未來收樓時的預期利息考慮能否通過壓測，而非現時的按息。一旦收樓時利息大幅攀升，銀行壓測門檻亦會大大提高。若然買樓花選擇建期，最好先假設按息為4厘計算現時的入息能否通過壓測，而不要用現時的2.5厘去計算。

此外，他又指，選擇發展商二按或「呼吸plan」人士，收樓後應盡早轉按至傳統銀行，否則如利息增加，壓測大大提高入息未必夠計，即使夠計也會錯過現時市場上較優惠的「筍plan」。