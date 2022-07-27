栢麗購物大道孖舖獲買家3.3億洽購　部分舖位由慈善基金持有

舖位租售價較高峰期大幅回落，有核心區大額舖位獲買家洽購。市場消息透露，尖沙咀栢麗購物大道地下7號及8號舖連一樓，市傳獲買家以約3.3億元洽購。據悉其中7號舖位現由一家慈善基金持有。

曾由金行租用 高峰期月租84萬

據了解，上述7號及8號舖位面積相同，地下建築面積均為651平方呎，一樓面積均為671平方呎，即整個地舖面積約1,302平方呎，一樓面積約1,342平方呎，合共約2,682平方呎。據代理資料，該批舖位早於2019年7月推出放盤，當時叫價約3.3億元，意向呎價約12萬元。

上述兩個舖位原由連鎖珠寶金行謝瑞麟租用，每月租金約60萬元，不過租戶近月已遷出。資料顯示，舖位在2015年11月至2018年10月期間，每月租金高達84萬元。

27年前逾1億購入 五年前內部轉讓

翻查資料，上述柏麗購物大道7號及8號舖，早於1995年由昌德置業有限公司（CHEONG TAK PROPERTIES LIMITED）以1.025億元買入。不過在2017年內部轉讓，其中8號舖由兩名胡姓人士持有，7號舖則由錦貞慈善基金有限公司持有，該慈善基金個別董事亦姓胡。

近年零售市況下滑，栢麗購物大道一眾舖位業主早前亦出招「自救」。今年5月份栢麗購物大道業主立案法團向城規會就大道部分位置申請改劃，擬用作「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室） 及「商店及服務行業」，相關比例擬不超過50%。

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資料顯示，尖沙咀栢麗購物大道全段提供68間舖位，地盤面積約58,234平方呎，現有總樓面約82,217平方呎。