時光倒流35年　謝瑞麟25萬平租栢麗購物大道地舖　租金勁跌84%

核心區零售舖市租金繼續插水！尖沙咀栢麗購物大道一個交吉超過四年的地舖，新近獲謝瑞麟珠寶以每月25萬元承租，租金較五年前高峰期的157萬元勁挫84%，更回到1986年首位商戶承租的租金水平，可謂「時光倒流35年」。

料謝瑞麟大舖搬細舖 每月慳租95萬

據土地註冊處資料，上述個案為栢麗購物大道地下9、10號舖及1樓，在8月9日獲謝瑞麟珠寶（香港）有限公司（TSL JEWELLERY (H.K.) CO.,LIMITED）承租，每月租金25萬元，租約期由2021年9月16日至2024年10月31日，隨後租戶可選擇續租三年。舖位地下面積1,411平方呎，一樓面積1,357平方呎，合共提供2,768平方呎，以新租金計算，平均呎租約90元。

謝瑞麟珠寶現正租用栢麗購物大道5號至8號舖，月租120萬元，搬舖後樓面勁縮一半。（資料圖片）

謝瑞麟珠寶目前在栢麗購物大道亦設有分店，正租用5號至8號地舖連一樓，涉及面積約5,000平方呎，在2018年起以每月約120萬元續租，至今年10月底約滿。市場人士估計，謝瑞麟珠寶將放棄原有舖位，改為承租毗連的9、10號舖位，即屬同街搬舖行動，「大舖搬細舖」料每月可慳租95萬元或近八成。

高峰期恒生銀行157萬租用 呎租569元

翻查過去資料，謝瑞麟珠寶在2005年曾承租上述舖位，當時月租高達98萬元，隨後在2008年租金升至每月約136萬元。而在2013年該舖改由恒生銀行承租，月租再升至157.5萬元，即呎租高達569元。但該銀行在2016年租約期滿後遷出，舖位自此一直丟空，未獲承租。目前新租金較五年前高峰期，大幅回落84%或132.5萬元。

同舖位1986年美國運通月租25萬

值得留意的是，全長約300米的栢麗購物大道早於1986年落成，當時上述舖位的首位租戶為AMERICAN EXPRESS BANK LIMITED，即美國運通銀行，當時舖位月租僅約25萬元，反映謝瑞麟珠寶是次承租租金水平，與35年前相同。

去年街內連錄蝕讓 最慘貶值五成

事實上，近年栢麗購物大道不時出現負面消息，最矚目為街內原由資深投資者李耀華持有的地下29至30號舖連一樓15號舖，2012年3月份以約4.398億元購入，去年10月份以約2.1億元易手予另一投資者林子峰，即持貨逾八年，帳面蝕讓近2.298億元或52%，成為近年罕見的核心區舖位勁蝕個案。

而去年3月份同一街道64號舖，面積766平方呎，則以4,260萬元登記易手，較2010年購入6,800萬元，帳面勁蝕37.4%或2,540萬元。