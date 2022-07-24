第一太平戴維斯：次季舖租錄溫和升幅　惟加息或遏抑消費意欲

第一太平戴維斯最新發表的「2022年第二季香港零售租賃市場報告」指，隨著以本地為重心的零售商，把握租金下跌及優質地段舖位供應增加的機會，第二季度的舖市租賃有增加，主要受與餐飲、雜貨及生活時尚相關行業帶動。

第一太平戴維斯指，優質街舖及主要購物中心的租金，今年第二季度相對靠穩，分別錄得1.7%及0.4%的溫和同比升幅。 優質街舖市場的租金增長，主要由銅鑼灣子市場租金回升帶動，該子市場的成交量不斷增加。 而奢侈品牌繼續關閉缺乏利潤的分店，同時，大眾化及以本地市場為重心的時裝連鎖店把握租金下跌，承租優質街舖物業。

IKEA承租尖沙咀K11購物藝術館

其中，核心地區多宗矚目租賃成交，包括宜家傢俬承租尖沙咀K11購物藝術館前I.T店址，涉約15,000平方呎；港島銅鑼灣方面，Market Place承租京華中心地庫、前Victoria’s Secret店址，涉約7,000平方呎，月租約50萬元；另美食廣場營運商承租樂聲中心二樓及三樓部分前Neway CEO卡拉OK店址，月租150萬元。

松本清在非核心區已開設了三間分店，銅鑼灣恒隆中心旗艦店則將稍後開業。

由奢侈品牌或以旅客為重心的行業棄租的核心優質店舖，獲餐飲業迅速吸納，如羅素街38號前Burberry店獲A La Carte承租，將開設以變形金剛為主題的餐廳。

今年1月起，新進駐香港的日本連鎖藥店松本清（Matsumoto Kiyoshi）在非核心地區開設三間分店，分別位於觀塘apm、沙田新城市廣場及屯門市廣場，銅鑼灣恒隆中心旗艦店稍後開業，佔地14,000平方呎。另Don Don Donki已先後進駐牛頭角淘大商場及紅磡黃埔花園。

盛世民：加息或遏抑消費意欲

第一太平戴維斯亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民指，經歷第一季的困境後，第二季的市場活動增加，部分地區的租金溫和上漲，料消費券今年下半年推動消費增長，但按揭貸款利率上升及增長放緩可能遏抑消費意欲。

第一太平戴維斯香港商舖部資深董事陳澤鳴指，目前的租金顯著低於2013／14年的高峰水平，處於接近2003年自由行釋放內地遊客需求之前的水平。經過租金重置，他認為待內地人重返香港消費市場之前，當前的疲弱市況可能持續。