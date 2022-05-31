栢麗購物大道申改劃食肆用途　擬設自助餐廳、咖啡室等

尖沙咀栢麗購物大道一直因為公契限制而不准經營飲食行業，然而，其業主立案法團新近向城規會就大道申請改劃，擬用作「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室） 及「商店及服務行業」，相關比例擬不超過50%。

申請人：遊客減少致店舖關閉

上述申請涉及尖沙咀彌敦道111至139號、143至161號及165至181號，即整條栢麗購物大道地下及一樓，涉及68間舖位。物業現時屬休憩用地用途。地盤面積約58,234平方呎，現有總樓面約82,217平方呎。

申請人栢麗購物大道業主立案法團指，購物大道為構成香港歷史和特色重要的一部分，因應近年來香港社會經濟環境的範式轉移，特別是尖沙咀區的經濟環境轉變及旅遊購物者的減少，導致店舖關閉及城市活力下降，申請人建議從城市規劃方面取得一些彈性，以便日後將一些現有的零售商店轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途，為購物大道「重新注入城市生活」。

食肆用途擬不超過50%

擬議的「食肆」及「商店及服務行業」為大綱核准圖的第二欄用途，需獲得城市規劃委員會的規劃許可。申請人計劃打算提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室。

而為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，申請人計劃建議為「食肆」用途設置「不超過50%總樓面面積」的限制。

公契列明不可作飲食行業 難聚人流

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，其基金亦曾對栢麗購物大道的舖位感興趣，不過由於公契列明栢麗大道的所有舖位一律不准經營飲食行業，最終沒有買入相關舖位。他指，現時零售市況淡靜，舖位改劃作食肆用途是合適時機，料可吸引一定人流匯聚，若整條栢麗購物大道有約40%樓面用作食肆，相信可直接帶動街內生意。

栢麗購物大道於1986年落成，目前舖位商戶主要為售賣服裝、電器及珠寶等。近年隨著零售市道下滑、區內大型購物商場競爭、疫情及「自由行」近絕跡下，栢麗購物大道內的吉舖處處，租、售價亦大跌。

如栢麗購物大道地下9、10號舖及1樓，交吉超過四年後，去年年中獲謝瑞麟珠寶以每月25萬元承租，租金較2016年高峰期的157萬元勁挫84%，重返1986年首位商戶承租的租金水平。