恒地ONE INNOVALE首批123伙　折實均價1.41萬　開放式戶296萬起

新盤掀起戰幔，新地（0016）屯門NOVO LAND明日首輪開售前夕，恒地（0012）粉嶺北馬適路第一期ONE INNOVALE - Archway提速推盤。一獲得預售，即在短短數天進行命名、公布樓書、開放示範單位及開價。發展商今日（29日）公布首張價單，首批涉及123伙，折實平均呎價14,168元，折實入場價由296.2萬元，屬開放式戶。

今批123伙，涵蓋開放式至三房戶型。其中，開放式佔16伙、一房佔96伙、兩房佔8伙、三房佔3伙，實用面積209至609平方呎，價單定價318.5萬元至929.8萬元，價單呎價由14,093至16,679元，以最高折扣7%計，折實售價由296.2萬元至864.7萬元，折實呎價 13,106至15,512元。

林達民：開價屬「忍讓價」 折讓約5至10%

恒基物業營業（一）部總經理林達民指，今次開價屬「忍讓價」，約有5至10%的折讓。示範單位將於明日對外開放，今日下午將率先開放示範單位予恒地會會員參觀，星期日開始接受認購登記。

他指出，首批折實售價500萬元或以下單位有112伙，而以折實售價600萬元計，則有120伙或98%單位。同時他又認為，ONE INNVOVALE對比同期新盤，絕對有競爭力，預告未來第二及第三期發展會有加價空間。此外，他又對加息影響保持樂觀，認為買家仍可承受加息壓力，

315呎一房折實入場427萬起

當中，最平一伙為A座3樓9室，屬開放式間隔，實用面積226平方呎，折實售296.2萬元，折實呎價13,106元；最平一房為B座1樓20室，實用面積315平方呎，折實售約426.7萬元，折實呎價13,545元。

周邊二手屋苑呎價1.18萬至1.43萬

據代理資料，近年粉嶺及上水一帶甚少新樓盤推出，上一個樓盤已追溯至2017年，同為恒地的高爾夫．御苑，當時首批118伙，折實平均呎價15,898元。

而本月份粉嶺及上水一帶的二手住宅屋苑，平均呎價介乎1.18萬至1.43萬元，其中與ONE INNOVALE最接近的屋苑綠悠軒，近月平均成交呎價約1.2萬元，而鄰近的帝庭軒呎價則約1.39萬元。

ONE INNOVALE-Archway共603伙

ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙。第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，面積由205至898平方呎，包括開放式至三房戶型。當中，一房戶佔409伙或68%、兩房有100伙或約17％。並提供123個私家車位及119個電單車位。預計關鍵日期2023年3月31日。