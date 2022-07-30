市建局1.48億收購啟德道舊樓地盤　原業主為中國燃氣

市建局積極於九龍城一帶進行收購活動，新近斥資1.48億元買入啟德道一個舊樓地盤，地盤位於啟德道/沙浦道發展計劃的範圍內。是次成交地盤原業主為中國燃氣（0384）或相關人士。

上述地盤為九龍城啟德道28號至30號，在6月30日以1.48億元沽出，新買家為URBAN RENEWAL AUTHORITY。

至於該地盤業主為WELLGEM ASIA LIMITED，其公司董事包括劉明輝、黃勇、朱偉偉。其中劉明輝為中國燃氣執行主席、董事總經理、總裁兼執行董事，黃勇為該公司執行總裁兼執行董事，而朱偉偉則為公司副總裁兼執行董事。

中國燃氣1.48億元沽出舊樓地盤。（資料圖片）

啟德道/沙浦道重建項目最快2030年落成

據了解，該地盤面積約1,830平方呎，位於九龍城啟德道28號至30號，鄰近太子道東，地盤所在位置屬於市建局啟德道/沙浦道發展計劃的範圍內。

啟德道/沙浦道重建項目涉及沙浦道31至49號、55號至73號，以及啟德道24至82號，鄰近富豪東方酒店，地盤面積約65,726平方呎，項目重建後，總樓面約518,490平方呎，當中住宅部分佔432,075平方呎，其餘86,415平方呎則為非住宅部分。項目預計在2030年至2031年落成。

此外，該地盤對面正正為5月份市建局公布的大型重建項目，九龍城衙前圍道/賈炳達道重建計劃的東面地盤。