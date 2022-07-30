NOVO LAND開賣　頭籌買家800萬購3房自住　蔡先生：唔擔心加息

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，今日（30日）首輪開售336伙，折實售價由328萬元起，累收逾1.9萬票，成為今年票王。項目今早9時開售，有大批準買家到場排隊等候揀樓。其中，頭籌買家斥約800萬元買入一伙三房單位作自住之用，又指不擔心加息，認為現時樓市「仍穩陣」；另有首置夫婦「由租轉買」，斥逾800萬元購三房戶當業主。



獲家人資助部份首期

現居於將軍澳、三十歲的蔡先生，屬於頭籌買家，從事物流網購生意，今日由母親陪伴下揀樓，斥資逾800萬買入一伙三房單位。他認為屯門區交通方便，睇好該區發展，故買入單位作自用。面前美國加息等不明朗因素，蔡先生表示不擔心加息，認為現時樓市「仍穩陣」，他透露今次亦獲得家人資助部份首期支出。

梁氏夫婦感定價合理 由租轉買

現居屯門區的買家梁生梁太，從事食品工作，一直租樓住，屬首置人士。二人今日斥資逾800萬買入一伙三房單位，認為項目價錢合理，本身又熟悉屯門發展，所以「由租轉買」。

他們透露，決定購買NOVO LAND之前亦有參觀其他二手樓，但認為新盤配套設施較二手吸引，故決定購NOVO LAND。面對香港今年很大機會跟加息，他們表示已經「計過數」，認為可以負擔，並笑稱「出少啲街食飯，多啲係屋企煮飯，慳返啲錢。」

梁生梁太斥800萬元入市後，笑指日後「出少啲街食飯，多啲係屋企煮飯，慳返啲錢。」（黃祐樺攝）

今日開售的336伙，包含開放式至三房，扣除最高15%折扣計，折實售價由328.1萬元至932.5萬元，呎價由12,187元至15,427元。全數折實售價低於1,000萬元，一律符合九成按保門檻。

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1467平方呎，主打兩房戶，佔403伙或49%。項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。