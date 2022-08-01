日資西松建設放售粉嶺坪輋農地、星光行商廈　市值近3億

再有日資公司放售旗下香港物業。由日資建築公司西松建設持有的粉嶺坪輋農地，以及尖沙咀星光行一籃子物業推出放盤，市值接近3億元。

高力資本市場亞洲區行政董事林嘯東表示，放售物業包括位於粉嶺坪輋的露天貯物地盤，總地盤面積約87,481平方呎，地契用途為農地，城規用途為露天貯物，原業主一直自用多年，作存放建築機械及部分出租予工程分包商用來存放建築材料。此幅農地意向價1.75億元，呎價約2,000元。

他又指，地盤倉地已經平整，並具地政處之豁免書，可合法搭建有尺寸限制的建築物，以供存放建築機械及材料。又指物業上蓋倉儲空間未完全用盡，若申請興建更多有尺寸限制的有蓋建建築物作為合法倉庫出租，將可提高租金回報。

至於另一項放售物業為尖沙咀商廈星光行5樓6至12室及24至26室，合共10個單位，交吉放售，總建築面積約8,339平方呎，意向價約1.16億元。

參與興建大老山隧道、汀九橋等基建

翻查資料，上述兩項物業的業主為NISHIMATSU CONSTRUCTION CO. LTD.，即日資建築公司西松建設，在日本經營建築業及房地產，業務分布日本、香港及新加坡。

西松建設早年已進軍香港市場，參與興建多項大型基礎建設及公共屋邨，如港鐵尖沙咀站、太子站等多個鐵路站，大老山隧道、汀九橋、西區海底隧道、以至香港國際機場不少設施亦由西松建設負責興建。

日資建築公司西松建設早年已參與本港多項大型基礎建設。（西松建設網頁）

日資公司連環放售在港物業

近兩年，不少日資公司放賣在港物業，如日本玩具生產商TOMY於八十年代購入的尖沙咀星光行一籃子全海景寫字樓單位，去年初以逾1.443億元沽出，成交呎價僅約1.5萬元。

又如三菱日聯租賃（香港）有限公司於2020年底，沽出金鐘遠東金融中心4樓全層，作價約2.376億元，成交呎價約2.2萬元，呎價創下該廈過去八年來的新低紀錄。