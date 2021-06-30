日資頻沽貨　運動品牌6380萬沽企業廣場寫字樓　八年實蝕逾1300萬

地產樓市
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商廈物業價格持續受壓，東九龍錄得蝕讓個案。九龍灣企業廣場2期一個樓面接近一萬平方呎、由日本運動服飾品牌DESCENTE持有的單位，新近以6,380萬元沽出，較八年前購入價帳面貶值約12%。若計及其他雜項，估計實際蝕逾1,300萬元。

較八年前購入價7250萬　貶值12%

據土地註冊處資料，九龍灣企業廣場2期12樓的1至3號、5至8號單位，連同2樓P28及P29號泊車位，於6月17日以6,380萬元沽出。單位面積約9,420平方呎，交吉易手，成交呎價約6,773元。

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原業主為香港廸桑特貿易有限公司（HONG KONG DESCENTE TRADING LIMITED），為一間日本運動服飾品牌，於2013年8月份以7,250萬元購入上述批次物業。即是次易手帳面蝕讓870萬元或12%。此外，公司買入單位時支付約308萬元稅款，若再加上買賣兩次的佣金，估計是次實際蝕讓逾1,300萬元。

至於新買家為盈健醫療（1419），指購入上址自用作為集團總部，以節省未來租金開支，並認為收購事項的價格和時機皆恰當。

翻查資料，日本運動服飾品牌DESCENTE近月在港亦有擴充，如在本月接連在尖沙咀海港城2樓，以及東涌東薈城二期開設新分店。此外，在2017年該品牌於尖沙咀美麗華廣場二期開設全港首間旗艦店，兩層舖位面積合共超過3,000平方呎。

日資沽貨｜玩具生產商TOMY沽星光行海景戶　呎價1.5萬低高位三成

近年市場屢錄日資企業沽售寫字樓個案。如日本玩具生產商TOMY持有的尖沙咀星光行一籃子全海景寫字樓單位，在3月份以逾1.443億元售出，惟成交呎價約1.5萬元，較去年初同廈同類單位的呎價約2.1萬元，大幅回落近三成。

此外，原由菱日聯租賃（香港）有限公司持有的金鐘遠東金融中心4樓全層，於去年底以約2.376億元易手，成交呎價約2.2萬元，呎價創下該廈過去八年來的新低紀錄。

而從事環球期貨及股票證券市場經紀業務的岡地集團（香港）有限公司，同屬日資公司，去年底以1.5億元沽出中環乙級商廈歐陸貿易中心6樓全層樓面，呎價約28,512元。

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