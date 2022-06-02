日資券商野村棄租國金二期26樓　投行富瑞金融頂替

日資券商野村再度棄租中環超級甲廈國際金融中心（IFC）二期部分樓面，相關樓面由投資銀行富瑞金融集團（JEFFERIES）承接。

資料顯示，野村在5月20日簽下退租協議，把部分樓面退租，料涉及26樓全層樓面。而接手該全層樓面為富瑞金融集團香港有限公司（JEFFERIES HONG KONG LIMITED），該金融公司在4月22日簽下租約，落實租用IFC二期的26樓全層及27樓10室至12室，租約期由2022年8月1日至2028年7月31日，為期6年。據了解，上述IFC二期26樓的呎租約130元，月租約305.2萬元，較舊租金回落27.8%。

野村最初租用IFC二期五層半樓面 累削近一半

翻查資料，野村原本承租IFC二期25樓、26樓、30、31及32樓全層，以及27樓逾半層樓面一併承租，合共逾五層半。該批樓面總面積合共達141,354平方呎，於2013年月租曾高達逾1,511萬元，及至2020年月租更升至每月逾2,800萬元，即平均呎租接近200元。

不過，野村於2020年2月份決定只續租26樓、30樓、31樓及32樓共四層樓面，租約期由2021年1月1日至2023年12月31日，即意味不再租用25樓及27樓。

而最新更棄租26樓全層，意味野村現時只繼續租用30樓、31樓及32樓共三層樓面，較最初的規模減少一半。